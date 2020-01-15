Wesley Sneijder, Yolanthe'yi yine aldattı

Yolanthe Cabau ile boşanmanın eşiğinden dönen Galatasaraylı eski yıldız futbolcu Wesley Sneijder, Hollanda basınına göre genç şarkıcı Emma Heesters ile eşini aldattı.

GENÇ ŞARKICI İLE YAKINLAŞTI

Daha önce de aldatma dolayısıyla eşiyle boşanma aşamasına geldiği konuşulan 35 yaşındaki Sneijder, önceki akşam Amsterdam'daki bir mekanda doğum gününü kutlayan şarkıcı Emma Heesters ile yakınlaştı.

"BİRDEN FAZLA KEZ BATIRDIM"

Boşanma kriziyle sık sık gündeme gelen ikiliden Sneijder, sosyal medya hesabından eşi Yolanthe Cabau ve oğlu Xess Xava'nın fotoğrafını paylaşıp, "Batırdım. Birden fazla kez batırdım. Gizliliğe saygı için söylüyorum. Henüz ayrılmadık." mesajını yazmıştı.

DAHA ÖNCE DE 'ŞİDDET VAR' DENİLMİŞTİ

Eşinin soyadını sosyal medya hesaplarından aylar önce kaldıran Yolanthe Cabau'nun, daha önce aldığı ayrılık kararının arkasında şiddet olduğu da iddia edilmişti.