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Wesley Sneijder, Yolanthe'yi yine aldattı

Hollanda basını; eski yıldız futbolcunun eşini, genç şarkıcı Emma Heesters ile aldattığını öne sürdü. Çift, sık sık boşanma iddialarıyla gündeme geliyor...

Haber Merkezi | 15.01.2020 - 09:54..
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Yolanthe Cabau ile boşanmanın eşiğinden dönen Galatasaraylı eski yıldız futbolcu Wesley Sneijder, Hollanda basınına göre genç şarkıcı Emma Heesters ile eşini aldattı.

Wesley Sneijder, Yolanthe'yi yine aldattı

GENÇ ŞARKICI İLE YAKINLAŞTI

Daha önce de aldatma dolayısıyla eşiyle boşanma aşamasına geldiği konuşulan 35 yaşındaki Sneijder, önceki akşam Amsterdam'daki bir mekanda doğum gününü kutlayan şarkıcı Emma Heesters ile yakınlaştı.

Wesley Sneijder, Yolanthe'yi yine aldattı

"BİRDEN FAZLA KEZ BATIRDIM"

Boşanma kriziyle sık sık gündeme gelen ikiliden Sneijder, sosyal medya hesabından eşi Yolanthe Cabau ve oğlu Xess Xava'nın fotoğrafını paylaşıp, "Batırdım. Birden fazla kez batırdım. Gizliliğe saygı için söylüyorum. Henüz ayrılmadık." mesajını yazmıştı.

Wesley Sneijder, Yolanthe'yi yine aldattı

DAHA ÖNCE DE 'ŞİDDET VAR' DENİLMİŞTİ

Eşinin soyadını sosyal medya hesaplarından aylar önce kaldıran Yolanthe Cabau'nun, daha önce aldığı ayrılık kararının arkasında şiddet olduğu da iddia edilmişti.

Wesley Sneijder, Yolanthe'yi yine aldattı

Wesley Sneijder, Yolanthe'yi yine aldattı

Wesley Sneijder, Yolanthe'yi yine aldattı

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