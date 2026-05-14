WhatsApp durum kullanıcılarına müjde: Yeni özellik geliyor

Milyonlarca kullanıcının gün içinde sıkça ziyaret ettiği WhatsApp Durum sekmesi, radikal bir arayüz değişikliğine gidiyor.

Son beta güncellemesinde keşfedilen yeni özellikle birlikte, arkadaşlarınızın durumlarına bakarken alt kısımda doğrudan 3 popüler emoji belirmeye başladı.

Klavye açma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu yeni hızlı yanıt çubuğunda, kalpli gözler, kahkaha ve şaşkınlık emojileri yer alıyor.

Henüz test aşamasında olan bu yenilik, durum paylaşımlarına reaksiyon vermeyi saniyeler içinde gerçekleştiriyor.

YUKARI KAYDIRMA HAREKETİ DEVAM EDİYOR

Yeni arayüzle birlikte durum ekranının altına sabit 3 emoji yerleştirilse de eski sistem tamamen korunuyor. Kullanıcılar, diledikleri takdirde ekranı yine yukarı kaydırarak tüm emoji setine ulaşabilecek ve istedikleri emojiyi özel mesaj olarak karşı tarafa gönderebilecek. Yeni butonlar, sadece panel açmakla uğraşmak istemeyenler için hızlı bir alternatif sunacak.

Özelliği Bilmeyenler İçin Kılavuz Olacak Sektör temsilcileri, bu hamlenin özellikle durum tepkisi (Quick Reactions) özelliğinden haberdar olmayan veya yukarı kaydırma hareketine aşina olmayan kullanıcılar için büyük bir kolaylık olacağını belirtiyor. Göz önünde duracak olan bu yeni butonlar sayesinde, özelliğin farkındalığı artacak.

Şu anda Android beta aşamasında olan bu pratik özelliğin, testlerin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde tüm kullanıcılar için kararlı sürüme getirilmesi bekleniyor.