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WhatsApp, Facebook ve Instagram yeniden çöktü

Ülkemizdeki kullanıcıların büyük bir kısmı bir süredir WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sorunları yaşıyor.

Haber Merkezi | 17.07.2019 - 15:52..
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Dünyanın en popüler uygulamalarından WhatsApp, Instagram ve Facebook'a bir süredir erişim sağlanamıyor.

Birçok kullanıcı sosyal medya hesaplarına erişemezken, sorunun ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

facebook

TÜRKİYE'DE BAZI KULLANICILAR ERİŞİM SAĞLAYAMIYOR

Profillere ve paylaşımlara erişemeyen kullanıcılar, aynı zamanda Instagram uygulamasında da sorunlar yaşıyor. Dünya genelinde birçok yerde erişim problemi yaşanırken, ülkemizdeki birçok kullanıcı da söz konusu sorundan etkileniyor.

Sorundan etkilenen bölgeler ise şöyle:

WHATSAPP

whatsapp

 

INSTAGRAM

instaghram

 

FACEBOOK

faceook

WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın sunucularının ortak olması nedeniyle, zaman zaman üç uygulama da aynı anda çökebiliyoruz. Sorunun ne olduğuna dair herhangi bir açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız.

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