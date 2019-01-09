WhatsApp Gold tehlikesi yeniden ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıllarda WhatsApp üzerinden yayılan ve birçok kullanıcının kişisel bilgilerini ele geçiren WhatsApp Gold sürümü mesajları, yeniden ortaya çıktı. Birçok uygulamanın daha avantajlı versiyonunun olduğuna yönelik mesajlar atan dolandırıcılar, bu kez yine WhatsApp Gold yalanını seçti.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Öncelikle telefonunuza WhatsApp üzerinden bir mesaj geliyor ve WhatsApp Gold sürümüne geçtiğiniz takdirde, uygulamayı daha ayrıcalıklı kullanabileceğiniz söyleniyor. WhatsApp kullanıcıları, mesajın sonundaki linke tıkladıklarında uygulamaya gerekli izinleri vermiş oluyor. Daha sonra ise bu sahte link üzerinden, dolandırıcılar, kredi kartı bilgileriniz dahil birçok kişisel bilginizi çalıyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, WhatsApp'ın Gold sürümü olmadığını hatırlatarak, gelen yanıltıcı mesajlar konusunda WhatsApp kullanıcılarını uyarıyor. Size de, WhatsApp üzerinden WhatsApp Gold sürümünü indirmeniz konusunda bir mesaj gelirse, içerikteki linke tıklamayın ve mesajı gönderen numarayı hemen engelleyin. Ayrıca Google Play ve App Store dışındaki herhangi bir yerden uygulama indirmemeniz, güvenliğinizi daha da artıracaktır.