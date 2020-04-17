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WhatsApp, grup görüşmelerindeki kullanıcı sayısını artıracak

WhatsApp'ın gelecekteki bir sürümü, dörtten fazla kullanıcının grup sesli ve görüntülü aramalarına katılmasına izin verecek.

Haber Merkezi |
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WhatsApp, grup görüşmelerindeki kullanıcı sayısını artıracak

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kullanıcı sayısını daha da artırdı. Ayrıca evlerine kapanan milyonlarca insan birbirleriyle görüntülü görüşme yapabilmek için WhatsApp'ı tercih ediyor.

Bildiğiniz gibi WhatsApp'ın görüntülü görüşme özelliği, aynı anda en fazla 4 kullanıcıyı destekliyor. Ancak bu durum çok yakında değişebilir.

whatsapp

GRUP GÖRÜŞMESİNE DAHA FAZLA KULLANICI KATILABİLECEK

WhatsApp, önümüzdeki süreçte uygulamayı güncelleyerek grup görüşmesine katılabilen kullanıcı sayısını artıracak. Ancak üst limitin ne olacağı henüz bilinmiyor.

Şu anda test aşamasında olan yeniliğin, bütün kullanıcılara sunulması ise biraz zaman alabilir.

GOOGLE DUO DA SINIRI ARTIRMIŞTI

Google'ın popüler görüntülü görüşme uygulaması Duo, geçtiğimiz günlerde video görüşmelerine katılan kullanıcı sayısını 8'den 12'ye çıkarmıştı.

Instagram: @eshteknoloji

WhatsApp, grup görüşmelerindeki kullanıcı sayısını artıracak

WhatsApp, grup görüşmelerindeki kullanıcı sayısını artıracak

WhatsApp, grup görüşmelerindeki kullanıcı sayısını artıracak

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