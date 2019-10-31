WhatsApp, İsrailli casus yazılım şirketine dava açtı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, hemen hemen herkes tarafından kullanılıyor. Uygulamanın bu kadar popüler olması, internet korsanlarının da bir numaralı hedefi haline gelmesine neden oluyor.

Mayıs ayının başlarında WhatsApp'taki sesli aramalar aracılığıyla birçok kullanıcının telefonuna bulaşan zararlı yazılımın, telefonların gizlice gözetlenmesine neden olduğunu ve üstelik bu casus yazılımdan, hem Android hem de iOS kullanıcılarının etkinlendiğini sizlerle paylaşmıştık.

İSRAİL FİRMASI GELİŞTİRMİŞTİ

İsrailli firma NSO Group tarafından geliştirilen kötü amaçlı yazılım, WhatsApp sesli aramalar esnasında kullanıcıların telefonuna sızıyor ve telefonu ele geçiriyordu.

WHATSAPP, İSRAİLLİ ŞİRKETE DAVA AÇTI

WhatsApp, söz konusu casus yazılımın arkasındaki İsrailli şirket NSO Group'a dava açtı. Kaliforniya Federal Mahkemeleri tarafından açılan davada, İsrailli şirket, kullanıcıların telefonlarını ele geçirmekle suçlandı.

İSRAİLLİ FİRMA İNKAR ETMİŞTİ

Geçtiğimiz mayıs ayında açıklama yapan İsrailli firma NSO Group sözcüsü, ''Şirketimiz yalnızca istihbarat ve kanun uygulayıcı kurumlar tarafından talep edilen teknolojiler üzerinde çalışıyor. Şirketimiz, ürettiği herhangi bir yazılımı bir kişi veya kurumu hedef alacak şekilde asla kullanamaz. Söz konusu ihlalin nasıl oluştuğunu biz de araştıracağız.'' ifadelerini kullanmıştı

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