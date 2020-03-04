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WhatsApp karanlık mod Android ve iOS için yayınlandı

Bir süredir beta kullanıcıların kullandığı WhatsApp'taki karanlık mod özelliği, artık Android ve iOS kullanıcılarına sunuldu.

Haber Merkezi | 04.03.2020 - 08:45..
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın, bir süredir karanlık mod üzerinde çalıştığı biliniyordu.

Geçtiğimiz haftalarda Android ve iOS'taki beta uygulamasına karanlık mod özelliğini ekleyen şirket, bu özelliği herkesin erişimine açmamıştı.

ANDROID VE iOS İÇİN YAYINLANDI

WhatsApp'ı koyu temada kullanabilmenizi sağlayan ve OLED ekranlı akıllı telefonlarda şarj ömrüne katkı sağlayan karanlık mod, artık Android ve iOS kullanıcılarına tamamen açıldı.

WHATSAP

WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL AKTİF EDİLİR?

Android 10 ve iOS 13 kullanıcıları, WhatsApp'a gelen son güncellemeyi Play Store veya App Store'dan indirdikten sonra, telefonun kendi ayarlarından sistem genelindeki karanlık modu aktif etmesi gerekiyor. Daha sonra WhatsAp, otomatik olarak karanlık modda kullanılabilecek.

Diğer android ve iOS kullanıcıları ise uygulamayı güncelleyerek, WhatsApp'a karanlık modun gelip gelmediğini kontrol edebilir. Karanlık modun geiip gelmediğini kontrol etmek için şu adımları izleyin:

  1. WhatsApp uygulamasını açın
  2. Sağ üstteki üç noktalı menüden 'Ayarlar' seçeneğine dokunun
  3. Sohbetler menüsüne girin
  4. Sayfanın en üstünde bulunan 'Tema' kısmından 'Koyu' olanı seçin.

Eğer yine de WhatsApp'a karanlık mod gelmemişse, aşağıdaki videodan karanlık modu nasıl aktif edebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL AKTİF EDİLİR? - YouTube'dan İZLE

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WhatsApp karanlık mod Android ve iOS için yayınlandı

WhatsApp karanlık mod Android ve iOS için yayınlandı

WhatsApp karanlık mod Android ve iOS için yayınlandıWhatsApp karanlık mod Android ve iOS için yayınlandı

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