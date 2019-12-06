WhatsApp, kendi kendine silinen mesaj özelliğine kavuşuyor

WhatsApp, gönderdiğiniz mesajların belirli bir süre sonra otomatik olarak silinmesini sağlayacak yeni bir özellik geliştiriyor. İlk olarak WhatsApp android uygulamasının 2.19.275 sürümünde ortaya çıkan kaybolan mesajlar özelliği, şu anda beta geliştirme aşamasında olduğundan herkes tarafından kullanılamıyor.

Söz konusu özellik, ilk olarak geçtiğimiz ekim ayında ortaya çıkmış ve biz de sizlerle paylaşmıştık. Yeni gelen bilgilere göre WhatsApp, kendi kendine silinen mesajlar özelliğini çok yakında uygulamaya ekleyecek.

SÜRESİ DOLAN MESAJLAR SİLİNECEK

WhatsApp'ın kaybolan mesajlar özelliğini kullanabilmek için; sohbet veya grup ayarlarından, kaybolan mesajlar özelliğini açmanız ve mesajların yayınlanma süresini seçmeniz gerekecek. Yani işaretlenen sohbetteki veya gruptaki mesajlar, seçtiğiniz süre dolduğunda otomatik olarak silinecek.

Bu özellik, erişilmesini istemediğiniz hassas bilgi içeren mesajları daha güvenli hale getirebilir.

Kaybolan mesajlar özelliğinin ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor. Ancak şirket, gelecek ay yayınlanacak ilk kararlı sürümde, bu özelliği uygulamaya ekleyebilir.

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