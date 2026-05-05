WhatsApp, kimsenin kullanmadığı bir özelliği sessizce kaldırıyor

WhatsApp, kullanıcıların kendi dijital kopyalarını oluşturmalarına olanak tanıyan avatar özelliğinin fişini çekti.

Snapchat benzeri bu özellik, kullanıcıların saç ve kıyafet gibi detayları kişiselleştirerek profil fotoğrafı yapmalarını sağlıyordu.

UYGULAMA İÇİNDEN TAMAMEN SİLİNİYOR

Beklenen ilgiyi görmeyen bu işlev, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tüm hesaplardan kademeli olarak kaldırılacak.

Geliştirici ekip, avatar özelliğini uygulama içindeki üç farklı erişim noktasından kalıcı olarak temizleyecek.

ESKİ ÇIKARTMALAR SOHBETLERDE KALACAK

Ayarlar menüsündeki oluşturma araçları devre dışı bırakılacak ve profil fotoğrafı çevirme animasyonu artık kullanılamayacak.

Ayrıca klavyede yer alan avatar çıkartmaları sekmesi de sohbet ekranından tamamen kaldırılmış olacak.

Öte yandan, bugüne kadar sohbetlerde gönderilmiş olan eski avatar çıkartmaları mesaj geçmişinde kalmaya devam edecek.

Kullanıcılar sadece yeni avatar oluşturma veya mevcut olanları düzenleme seçeneğini kalıcı olarak kaybedecek.