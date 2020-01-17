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WhatsApp, kullanıcıların karşısına reklam çıkarmaktan vazgeçti

Yeni ortaya çıkan raporlara göre Facebook, gelen tepkiler nedeniyle WhatsApp'ta reklam gösterme işini askıya aldı.

Haber Merkezi | 17.01.2020 - 14:19..
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2014 yılında 19 milyar dolar ödeyerek WhatsApp'ı satın alan Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in, bu parayı uygulamada reklam göstererek çıkaracağı konuşuluyordu.

Geçtiğimiz mayıs ayında Facebook Pazarlama Zirvesi'nde açıklamalar yapan şirket,  2020 yılından itibaren WhatsApp durumlar bölümünde reklam gösterileceğini resmi olarak ilk defa açıklamıştı.

whatsaoo

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

WhatsApp her ne kadar yalnızca durumlar bölümünde reklam göstereceğini açıklasa da bugüne kadar sade ve reklamsız arayüzüyle kolay bir kullanıcı deneyimi sunan uygulamaya reklam gelecek olması, oldukça büyük tepkilerin gelmesine neden oldu.

FACEBOOK, REKLAM GÖSTERMEKTEN VAZGEÇTİ

Bugün ortaya çıkan yeni bir rapora göre Facebook, gelen tepkiler nedeniyle WhatsApp uygulamasında reklam göstermekten vazgeçti. Ayrıca WhatsApp reklamları için şirketin kurduğu ekibin de dağıldığı söyleniyor.

whatsapp

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WhatsApp, kullanıcıların karşısına reklam çıkarmaktan vazgeçti

WhatsApp, kullanıcıların karşısına reklam çıkarmaktan vazgeçti

WhatsApp, kullanıcıların karşısına reklam çıkarmaktan vazgeçti

WhatsApp, kullanıcıların karşısına reklam çıkarmaktan vazgeçti

WhatsApp, kullanıcıların karşısına reklam çıkarmaktan vazgeçti

WhatsApp, kullanıcıların karşısına reklam çıkarmaktan vazgeçti

WhatsApp, kullanıcıların karşısına reklam çıkarmaktan vazgeçti

WhatsApp, kullanıcıların karşısına reklam çıkarmaktan vazgeçti

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