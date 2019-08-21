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WhatsApp para transferine imkan tanıyacak

Yeni özelliği kullanıcılarına sunabilmek için firmalarla görüşen WhatsApp, ilk olarak Endonezya'da deneme gerçekleştirecek.

AA | 21.08.2019 - 20:27..
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

CNBC'nin şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, WhatsApp ile yakında para transferi mümkün olacak.

ENDONEZYA'DA TEST EDİLECEK

Dijital cüzdan DANA ve fintech firması OVO ile görüşmelere başlayan WhatsApp söz konusu özelliği ilk olarak Endonezya'da kullanıma sunmayı planlıyor.

Ancak bu Facebook için yeni bir özellik değil. Facebook halihazırda Messenger üzerinden para transferi hizmetini ABD’de kullanıma sunmuştu.

WhatsApp para transferine imkan tanıyacak

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