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WhatsApp'a gelecek karanlık modun görüntüleri ortaya çıktı

Uzun bir süredir WhatsApp'a gelmesi beklenen karanlık mod temasının yeni görüntüleri, internette paylaşıldı.

Haber Merkezi | 16.05.2019 - 10:34..
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WhatsApp'a gelecek karanlık modun görüntüleri ortaya çıktı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’a, karanlık mod özelliğinin geleceği herkes tarafından bilinse de bu özellik ile ilgili son zamanlarda herhangi bir bilgi ortaya çıkmamıştı.

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre WhatsApp uygulaması, çok yakında karanlık mod özelliğine kavuşabilir. Şirket, WhatsApp Beta sürümü 2.19.139 ile birlikte bütün karanlık mod kodlarını uygulamaya ekledi.

whatsapp

Yukarıdaki WhatsApp karanlık modun görüntülerine baktığımızda, çağrı ve video arama simgelerinin hala yeşil renkte olduğunu görüyoruz. Ancak şirket, karanlık modu bütün kullanıcılar için yayınladığında muhtemel bu simgelerin hepsi beyaz olacak.

WhatsApp karanlık mod özelliği, geliştirilme aşamasında olduğundan henüz kullanıcılar için yayınlanmadı. Şirket, karanlık mod özelliğini ilk olarak Beta test kullanıcıları için yayınlayacak.

WhatsApp Beta test kullanıcısı olmak ve uygulamaya gelen güncellemeleri ilk siz kullanmak isterseniz aşağıdaki videomuza göz atabilirsiniz.

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