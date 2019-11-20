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WhatsApp,,Filistinli gazetecileri engellemeye başladı

WhatsApp, hizmet politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle, Filistinli gazetecilerin hesaplarını kapattı.

Haber Merkezi | 20.11.2019 - 09:57..
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsAppİsrail'in geçen hafta düzenlediği Gazze saldırılarının ardından birçok Filistinli gazetecinin hesabını kapattı.

WhatsApp, Filistinli gazetecilere ait telefon numaralarının engellenme gerekçesini, "hesap etkinlikleri ve hizmet koşullarını ihlal etmek" olarak açıkladı.

Facebook'un da aylardır Filistinli gazetecilere veya yerel basın kuruluşlarına ait yüzlerce hesabı engellediği belirtildi.

whatsapp

GAZETECİLER: WHATSAPP KEYFİ ENGELLEME YAPIYOR

Filistinli gazeteciler, Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp'ın herhangi bir gerekçe göstermeden kendilerini engellediğini ve bu durumun tamamen keyfi olduğunu savundu.

AA'nın Gazze'deki muhabirlerinden Mustafa Habbuş da İsrail'in son saldırıları sırasında, kişisel hesabının engellendiğini ifade etti. Habbuş bu durumu, Gazze'de yaşanan olayları dünyaya duyurmaya çalışan Filistinli gazetecilere karşı "tehlikeli bir ihlal" olarak nitelendirdi.

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WhatsApp,,Filistinli gazetecileri engellemeye başladı

WhatsApp,,Filistinli gazetecileri engellemeye başladı

WhatsApp,,Filistinli gazetecileri engellemeye başladı

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