WhatsApp'ın ücretli özellikleri bazı iPhone modellerine geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini özelleştiren yeni abonelik sistemi WhatsApp Plus'ı sınırlı sayıda iOS kullanıcısı için başlattı.

Bu isteğe bağlı plan, temel mesajlaşma özelliklerini değiştirmeden kullanıcılara görsel ve işlevsel ek avantajlar sağlıyor.

WHATSAPP PLUS ÖZELLİKLERİ

Yeni abonelikle birlikte kullanıcılar, 18 farklı renk teması ve 14 farklı uygulama simgesi arasından seçim yaparak arayüzü tamamen kişiselleştirebiliyor.

Ayrıca 20 adede kadar sohbeti en üste sabitleme imkanı tanıyan hizmet, gelişmiş sohbet listesi kontrolleri ve 10 yeni premium zil sesiyle geliyor.

ABONELİK ÜCRETİ

WhatsApp Plus aboneliği Avrupa'da aylık 2,49 euro fiyat etiketiyle sunulurken, hizmetin ücretsiz bir deneme sürümüyle test edilebileceği belirtiliyor.

Şu an sadece belirli iPhone kullanıcılarına açık olan sistemin önümüzdeki haftalarda dünya genelinde daha fazla hesaba yayılması bekleniyor.