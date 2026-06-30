WhatsApp'ta telefon numarası zorunluluğu kalkıyor: Kullanıcı adı nasıl alınır

Uzun süredir beklenen gizlilik adımı kapsamında WhatsApp, dünya genelinde kullanıcı adı rezervasyonlarını kademeli olarak başlatma kararı aldı.

Bu yeni dönem sayesinde kullanıcılar artık telefon numaralarını tamamen gizli tutarak yeni kişilerle veya işletmelerle güvenle mesajlaşabilecek.

TELEFON NUMARASI ZORUNLULUĞU ORTADAN KALKIYOR

İsteğe bağlı olarak sunulan bu gizlilik özelliği, uygulamanın Ayarlar bölümündeki Hesap menüsünden benzersiz bir isim belirlenerek kolayca aktif edilebilecek.

Ayrıca içerik üreticileri ve kurumlar için oluşturulan özel sistem sayesinde, Facebook veya Instagram'da kullanılan mevcut isimler doğrudan WhatsApp platformuna da taşınabilecek.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

WhatsApp, kullanıcı adlarının başkaları tarafından aranabileceği genel bir dizin veya rehber sisteminin kesinlikle bulunmayacağını açıkladı.

Ekstra bir koruma katmanı isteyen kullanıcılar, yabancıların kendileriyle ilk kez iletişim kurmasını zorunlu kılan isteğe bağlı bir kullanıcı adı anahtarı da tanımlayabilecek.

WHATSAPP KULLANICI ADI NASIL ALINIR

WhatsApp uygulamasından Ayarlar'ı açın.

Hesap seçeneğine dokunun.

Kullanıcı Adı kısmına girin.

Kendinize bir kullanıcı adı belirleyin ve kaydedin.