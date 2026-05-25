WhatsApp'ta yeni dönem: Aktif kullanıcıları herkes görebilecek

WhatsApp, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak amacıyla Android ve iPhone platformlarında yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Geliştirilmekte olan bu yenilik sayesinde, kullanıcıların kimlerin aktif olduğunu görmek için sohbetleri tek tek açma zorunluluğu ortadan kalkacak.

KİŞİLER MERKEZİ İLE ANLIK TAKİP YAPILACAK

Yeni bölüm, WhatsApp ayarları içerisinde kullanıcının profil alanının hemen altında konumlandırılacak.

Bu merkezde en üstte favori kişiler, ardından o an çevrim içi olanlar ve yakın zamanda aktifleşen kullanıcılar sıralanacak.

Uygulamayı aktif olarak kullanan kişilerin profilinin yanında yeşil bir nokta simgesi yer alacak.

Ayrıca bu merkez içinde arama çubuğu, elle numara girişi, QR kod desteği ve alfabetik sıralama gibi araçlar da bulunacak.

GİZLİLİK AYARLARI KORUNUYOR

Kullanıcıların merak ettiği gizlilik konusu ise mevcut güvenlik ayarlarına bağlı kalmaya devam edecek.

Çevrim içi veya son görülme durumunu gizleyen kişiler, bu yeni listede hiçbir şekilde yer almayacak.

Özellik henüz geliştirme aşamasında olduğundan beta kullanıcıları veya genel kullanıcılar için resmi bir yayın takvimi paylaşılmadı.

Düzenlemenin test süreçlerinin ardından tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.