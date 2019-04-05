taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6104
Euro
6.30415
Altın
1290.025
Borsa
98624.01
Gram Altın
232.64

Wikileaks'den Assange açıklaması

Wikileaks, kurucusu Julian Assange'ın, sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği’nden günler hatta saatler içinde çıkarılacağını iddia etti.

Haber Merkezi | 05.04.2019 - 12:52..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Wikileaks'in Twitter hesabından, üst düzey bir Ekvador yetkilisi, ‘Assange'ın, günler hatta saatler içinde elçilik binasından çıkarılacağını ve gözaltına alınması için İngiltere ile anlaşmaya varıldığını' söyledi.

BÜYÜKELÇİLİKTEN ÇIKARILACAK

Wikileaks'in blog sitesindeki açıklamada ise bu kararın, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun kardeşi tarafından oluşturulan bir off-shore hesabını kullandığına dair iddiaların, üstünü kapatma girişimi olduğu savunuldu.

Açıklamada, Assange'nin avukatı Carlos Poveda'nın ‘INA belgeleri olarak adlandırılan Moreno hakkındaki iddialara ilişkin sızıntılarla müvekkilinin bir ilgisinin bulunmadığını, zira artık Wikileaks'in editörü olmadığını' dile getirdiği de belirtildi.

Wikileaks'den Assange açıklaması

6 YILDIR BÜYÜKELÇİLİKTE YAŞIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliği'nin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın, 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de, İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

Wikileaks'den Assange açıklaması

VATANDAŞLIK ALMIŞTI

İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.

Ekvador Devlet Başkanı Moreno, üç gün önce yaptığı açıklamada, Wikileaks'i, özel görüşmelerini ve telefon konuşmalarını gizlice dinlemek, yıllar önce Avrupa'da çekilen kendisinin ve ailesinin fotoğraflarını sosyal medyaya sızdırmakla suçlamıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

77
Sayım biten ilçelerde oyların dağılımı

Sayım biten ilçelerde oyların dağılımı

347
Şenocak: Oylarımız artmaya devam ediyor

Şenocak: Oylarımız artmaya devam ediyor

208
Fahriye Evcen doğuma gün sayıyor

Fahriye Evcen doğuma gün sayıyor

48
Boeing, hatayı açıklayıp özür diledi

Boeing, hatayı açıklayıp özür diledi

71
AK Parti İstanbul'da seçimlerin iptalini istedi

AK Parti İstanbul'da seçimlerin iptalini istedi

332
Camilere saldıran terörist hakim karşısında

Camilere saldıran terörist hakim karşısında

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir