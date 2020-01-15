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Wikipedia'nın bugün açılması bekleniyor

2017'den beri getirilen yasağın keyfiliğe yol açabileceği belirtilen, gerekçeli karar açıklandı.

Haber Merkezi | 15.01.2020 - 09:45..
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Wikipedia'nın bugün açılması bekleniyor

Türkiye'yi terör örgütüne yardım eden ülke gibi gösteren, dünyanın en büyük anksiklopedisi Wikipedia, 29 Nisan 2017'de engellenmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Wikipedia'nın engellenmesini ifade özgürlüğünün ihlali olarak saymıştı.

AYM'nin 26 Aralık’ta verdiği ifade özgürlüğünün ihlali kararı açıklandı. Karar, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)'ya ulaştığında Wikipedia’nın erişim engelinin kaldırılması bekleniyor.

SÖZ KONUSU KAVRAMLAR GENİŞ YORUMLANDI

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Başvurucunun erişimin engellenmesi kararına karşı yaptığı itiraz, içeriklerin ‘Devletin itibarını zedelemiş olması’ gibi hangi sebeplerle ‘Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ kapsamında ele alındığı anlaşılmayan bir gerekçeyle reddedilmiştir. Bu durum söz konusu kavramların geniş yorumlandığını düşündürtmektedir.”

BİLGİYE ERİŞİM HAKKI SINIRLANDIRILDI

Wikipedia’ya müdahalenin keyfiliğe yol açtığı izlenimi oluşturmasının kuralı öngörülemez hale getirdiğine yer verilen kararda, “Wikipedia’ya Türkiye’den erişimin engellenmiş olması sadece içerik sağlayıcı konumunda olan birinci, başvurucunun bilgi ve fikirleri yayma hakkına müdahale oluşturmamış, aynı zamanda Türkiye’deki kullanıcıların bilgi ve fikirlere erişime hakkını da sınırlandırmıştır.” dendi.

Wikipedia'nın engellenmesi hak ihlali sayıldı

Wikipedia'nın bugün açılması bekleniyor

Wikipedia'ya Türkiye'den erişim engellendi

Wikipedia'nın bugün açılması bekleniyor

 

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