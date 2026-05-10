Wilfried Singo: Biz iyi bir takımız

Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray şampiyon oldu.

"ÇOK ZOR BİR SEZON GEÇİRDİK"

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Singo, 26. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Wilfried Singo'nun sözleri:

“"Çok mutluyum. Çok zor bir sezon geçirdik. Biz iyi bir takımız ve taraftarımızla birlikte bunun üstesinden gelmeyi başardık."”