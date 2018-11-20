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Will Smith Küba’da maraton koştu

ABD’li aktör Will Smith, Küba’nın başkenti Havana’da düzenlenen Marabana Maratonu’na katıldı.

İHA | 20.11.2018 - 15:37..
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Küba’nın başkenti Havana’da düzenlenen Marabana Maratonu’na Hollwood yıldızı Will Smith katıldı. 52 ülkeden yaklaşık 6 bin koşucunun katıldığı Marabana Maratonu’na ünlü isim damga vurdu.

JAEN BİRİNCİ OLDU

İlk kez ABD’den dünyaca ünlü bir ismin katıldığı maratonda Kübalı Atlet Henry Jaen birinci oldu. Jaen, altıncı kez galibiyeti göğüslemiş oldu.

Marabana Maratonu, Küba Ulusal Spor Günü ve Havana’nın kuruluş yıl dönümü ile aynı hafta içinde düzenlendi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada organizatörler ve koşucuları tebrik etti.

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