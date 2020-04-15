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Wilma Elles otelini satıyor

Ünlü oyuncu Wilma Elles, 18 odalı apart otelini satmak zorunda kaldı.

Haber Merkezi |
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Wilma Elles otelini satıyor

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı ‘Caroline’ karakteriyle Türkiye’de ünlenen ve kariyerine burada devam eden Wilma Elles'in, hayalleri yarım kaldı.

ALMANYA'YA DÖNDÜ

Aşkı da Türkiye'de bulan Elles, Kerem Göğüş’le dini nikahla evlenmişti. Oyuncunun bu evlilikten Milat ve Melodi adında ikiz çocukları oldu. Ancak aşk hayatı da yolunda gitmedi.

Elles, bu yaşananlardan yoruldu ve en sonunda çocuklarını da alarak Almanya’ya döndü. Güzel oyuncu şimdilerde tüm işlerini Köln şehrinden yönetiyor.

11 MİLYON İSTİYOR

Maddi sıkıntı çeken Elles, yatırım amacıyla aldığı, Beşiktaş’taki 18 odalı apart otelini satma kararı aldı. Oyuncu, banka kredisiyle aldığı oteli bir süre önce el altından satışa çıkardı. Otele tam 11 milyon lira fiyat biçti.

Wilma Elles otelini satıyor

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