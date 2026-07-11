Wimbledon tek erkekler finalinin adı belli oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler finalinin adı belli oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada tek erkeklerde yarı final müsabakaları oynandı.

SINNER, DJOKOVIC'İ ELEDİ

Son Wimbledon şampiyonu 1 numaralı seribaşı İtalyan tenisçi Jannik Sinner, 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket Novak Djokovic'i 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek finale çıktı.

ZVEREV İLK KEZ FİNALDE

Dünya 3 numarası Alman Alexander Zverev ise Büyük Britanyalı sporcu Arthur Fery'i 7-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek kariyerinde ilk kez Wimbledon'da finale yükseldi.

FİNAL PAZAR GÜNÜ

Wimbledon'da Sinner-Zverev finali, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak.