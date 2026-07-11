Wimbledon tek erkekler finalinin adı belli oldu
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler finalinde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile dünya 3 numarası Alexander Zverev kozlarını paylaşacak.
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler finalinin adı belli oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada tek erkeklerde yarı final müsabakaları oynandı.
SINNER, DJOKOVIC'İ ELEDİ
Son Wimbledon şampiyonu 1 numaralı seribaşı İtalyan tenisçi Jannik Sinner, 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket Novak Djokovic'i 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek finale çıktı.
ZVEREV İLK KEZ FİNALDE
Dünya 3 numarası Alman Alexander Zverev ise Büyük Britanyalı sporcu Arthur Fery'i 7-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek kariyerinde ilk kez Wimbledon'da finale yükseldi.
FİNAL PAZAR GÜNÜ
Wimbledon'da Sinner-Zverev finali, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)