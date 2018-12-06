Windows 10'daki modern dosya yöneticisini etkinleştirme

Windows 10 ile beraber klasik dosya yöneticisini hepimiz kullanıyoruz, fakat Microsoft'un üzerinde çalıştığı ve aylar boyunca beta testine tabi tuttuğu yeni bir dosya yöneticisi de var.

Öncelikle belirtmemiz gerekiyor ki Microsoft'un hala üzerinde çalıştığı bu modern dosya yöneticisi, standart dosya yönetisinin taşıdığı birçok özellikten yoksun. Microsoft'un yeni dosya yöneticisini ne zaman tamamlayacağı ise bilinmiyor,





Yeni dosya yöneticisi, Windows 10 19H1 sürümünü çalıştıran kullanıcılar tarafından test edilebilir, fakat şimdilik asla standart dosya yöneticisinin yerini alamaz. Öncelikle Başlat'a girin ve arama kısmına aşağıdaki kodu yapıştırarak karşınıza gelen uygulamayı açın:

explorer shell:AppsFolder\c5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515_cw5n1h2txyewy!App

Bu kodu Windows tuşu + R tuşlarına basarak karşınıza çıkan 'Çalıştır' penceresine de yapıştırabilirsiniz. Kurulumu tamamladıktan sonra yeni dosya yöneticisi karşınıza çıkacak. Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi bu dosya yöneticisinin üzerindeki çalışmalar hala devam ettiği için biraz yavaş çalışabilir.