Windows 11 kullanıcılarına müjde: Bilgisayarınız artık çok daha hızlı çalışacak

Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının uzun süredir şikayetçi olduğu sorunları yeni güncelleme ile çözdü.

KB5094126 güncellemesiyle gelen yeni düşük gecikme modu, hızlanan arama çubuğu ve yüzlerce güvenlik yaması işletim sistemine derin bir nefes aldırıyor.

DÜŞÜK GECİKME MODU İLE UYGULAMALAR DAHA HIZLI

Güncellemenin en dikkat çeken yeniliği olan "düşük gecikme profili", Başlat Menüsü'ne tıkladığınızda veya herhangi bir uygulamayı açtığınızda işlemci (CPU) saat hızını 1-3 saniye boyunca anlık olarak maksimum seviyeye çıkarıyor.

Bu sayede yavaş yükleme süreleri minimuma inerken, hızlandırılan Windows Arama özelliği de artık sadece iki karakter girildiğinde anında sonuç vermeye başlıyor.

Ayrıca Windows Mağazası'ndan yapılan indirme işlemlerindeki hız sorunları da bu güncellemeyle çözüme kavuşuyor.

KAMERA, SES VE SİSTEM İÇİN YENİ ÖZELLİKLER

Performans iyileştirmelerinin yanı sıra sisteme pratik özellikler de eklendi. Çoklu uygulama kamera desteği sayesinde artık bir video konferanstayken aynı anda kameranızı farklı bir uygulamada da kullanabilirsiniz.

Yeni Paylaşımlı Ses özelliği ise iki farklı Bluetooth LE kulaklığa aynı anda ses yayınlamanıza olanak tanıyor.

Üstelik özel yapay zeka çipine sahip cihazlar için Görev Yöneticisi'ne yeni NPU (Yapay Zeka İşlemcisi) izleme araçları da dahil edildi.

206 FARKLI GÜVENLİK AÇIĞI KAPATILDI

İşletim sisteminin arka planında ise devasa bir güvenlik temizliği yapıldı.

Microsoft, aralarında 9.8 kritik tehdit puanına sahip çekirdek düzeyinde bir uzaktan kod yürütme açığının da (CVE-2026-45657) bulunduğu tam 206 güvenlik sorununu giderdi.

Yapay zekanın hızlandırdığı sızma testleriyle tespit edilen bu açıkların kapatılması, Windows 11'i şimdiye kadarki en güvenli sürümlerden biri haline getirdi.