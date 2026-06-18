Windows 11'de gizli özellik keşfedildi: Bu ayarla bilgisayarınızı hızlandırmak mümkün

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Modern işlemciler saat hızlarını otomatik olarak artırsa da birçok kullanıcı hız aşırtma yöntemleriyle performansı en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Windows 11 bünyesinde gizlenen "İşlemci Performans Artırma Modu" adlı güç yönetimi ayarını, basit bir kayıt defteri değişikliğiyle ücretsiz olarak etkinleştirmeniz mümkün..

KAYIT DEFTERİ İLE GİZLİ AYAR NASIL AÇILIR

Normal şartlarda kullanıcılardan gizlenen bu gelişmiş seçenekler, belirli bir kayıt defteri yolundaki "Özellikler" değerinin 1'den 2'ye çıkarılmasıyla görünür hale geliyor.

Bu işlemin ardından İşlemci Güç Yönetimi sekmesi altında, İşbirlikçi İşlemci Performans Kontrolü (CPPC) desteğine sahip sistemler için ek performans profillerinin kilidi açılıyor.

Kayıt defterini açın ve aşağıdaki yolu izleyin:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\be337238-0d82-4146-a960-4f3749d470c7

Ardından, üzerine sağ tıklayarak " Özellikler" değerini 1'den 2'ye değiştirebilirsiniz . Bu işlem tamamlandıktan sonra, Windows, "İşlemci Güç Yönetimi" seçeneği altında işlemci için daha fazla mod gösterecek.

YENİ PERFORMANS VE VERİMLİLİK MODLARI

Kullanıcılar açılır menüye eklenen Engelli, Etkinleştirilmiş, Saldırgan veya Verimli Etkinleştirildi gibi çeşitli hızlandırma davranış modlarını ihtiyaçlarına göre seçebiliyor.

Örneğin Agresif mod daha hızlı ve sürekli frekans artışına öncelik verirken, Verimli modlar sistemin daha enerji tasarruflu çalışmasını sağlıyor.