Windows 11'e yeni performans güncellemesi: Hızlar yüzde 70 artacak

Windows 11 kullanıcılarını sevindirecek yeni bir performans güncellemesi gün yüzüne çıktı.

Microsoft, işletim sisteminin yanıt verme hızını gözle görülür şekilde artıracak özel bir altyapı üzerinde çalışıyor.

UYGULAMA AÇILIŞLARINDA İŞLEMCİ HIZLANACAK

"Düşük Gecikme Profili" olarak adlandırılan bu yeni teknoloji, uygulamaları veya bağlam menülerini açarken işlemci frekansını kısa süreliğine artırıyor.

Kullanıcılar yüksek öncelikli bir görev başlattığında, işlemci 1 ila 3 saniye boyunca maksimum frekansa çıkarak anında yanıt veriyor.

YÜZDE 70'E VARAN PERFORMANS ARTIŞI

Şu anda Windows Insider Programı kapsamında test edilen özellik, Başlat menüsü gibi sistem arayüzlerinin açılış hızını yüzde 70 oranında iyileştirecek.

Edge ve Outlook gibi yerleşik uygulamalarda ise yüzde 40'a varan bir hızlanma sağlanarak işletim sisteminin genel akıcılığı artırılacak.

PİL ÖMRÜNÜ ETKİLEMEYECEK

Windows K2 girişiminin bir parçası olan bu yenilik, işlemciyi çok kısa süreliğine hızlandırdığı için cihazların pil ömrü ve ısınma değerleri üzerinde olumsuz bir etki yaratmıyor.

Arka planda otomatik olarak çalışan ve henüz erken test aşamasında olan bu özelliğin, genel kullanıma sunulmadan önce bazı değişikliklere uğrayabileceği belirtiliyor.