Windows'un güvenlik yazılımı Microsoft Defender dünyanın en kötü antivirüsü seçildi

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Uluslararası Tüketici Araştırmaları ve Testleri Kuruluşu (ICRT) ile Hong Kong Tüketici Konseyi, Windows 11 üzerinde çalışan 16 güvenlik yazılımını inceledi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Microsoft Defender, 5 üzerinden yalnızca 3.5 puan alarak rakiplerinin gerisinde kaldı.

FİDYE VE KİMLİK AVI YAZILIMLARINA KARŞI SINIFTA KALDI

Güvenlik yazılımı, kimlik avı korumasında 1 puan alırken fidye yazılımı korumasında ise sadece 2 puanda kaldı.

Bazı durumlarda koruma işlevlerini hiç devreye sokmayan yazılımın, güvenli dosyaları zararlı olarak işaretleyerek yüksek oranda yanlış alarm verdiği saptandı.

RAKİP YAZILIMLAR YÜZDE 97 BAŞARI ORANINA ULAŞTI

Test edilen 16 Windows çözümünden 13'ü, 4.5 puan alarak en yüksek başarı dilimine yerleşti. Bu başarılı programların zararlı yazılım tespit oranları ise yüzde 97'nin üzerine çıktı.

Yapılan laboratuvar testleri, modern antivirüs programlarının büyük ölçüde bulut teknolojilerine bağımlı olduğunu gösterdi.

İnternet bağlantısı kesilen ve dört hafta boyunca çevrimdışı kalan yazılımların yeni kötü amaçlı yazılımları tespit etme yeteneğinin ciddi şekilde düştüğü gözlemlendi

Listeye göre en iyi 10 antivirüs yazılımı şu şekilde:

G Data Internet Security

ESET Home Security Essential

Norton 360 Standard

Bitdefender Total Security

Avast Premium Security

F-Secure Internet Security

AVG Internet Security

McAfee Total Protection Essential

Avira Internet Security

Trend Micro PC-cillin Internet Security