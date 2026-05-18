"Woke mind" virüsü nedir? Elon Musk ile gündemde
Elon Musk, 'Woke mind virüsü oğlumu öldürdü' paylaşımı ile X takipçilerini şaşırttı. Virüsün ne anlama geldiği merak edilirken, paylaşımı trans kızı Vivian Jenna Wilson ile gerilimine gönderme olarak değerlendirildi.
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, X platformunda yaptığı yeni paylaşımla yeniden tartışmaların odağında.
Musk, daha önce kullandığı “Woke mind virüs’ü yok etmeye yemin ettim” sözlerinin yer aldığı görsele, “Woke mind virüs oğlumu öldürdü” yanıtını verdi.
Musk’ın paylaşımı kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, virüs ile ilgili araştırmalar da hız kazandı.
"Woke mind virüs" nedir, ne anlama gelir araştırdık.
"WOKE MIND" NEDİR
"Woke mind" aslında Türkçe'de "uyanık zihin" olarak tanımlanıyor.
Afro-Amerikan İngilizcesinde ise "stay woke" (uyanık kal) şeklinde, siyahi topluma yönelik sistematik ırkçılık ve adaletsizliklere karşı bilinçli olma halini anlatan olumlu bir tabirdir.
Günümüzde sağ ve muhafazakar kesimler tarafından, özellikle ABD siyasetinde, sosyal adaleti savunan politikaları veya siyasi figürleri küçük düşürmek için kullanılır.
"Woke mind virus" kavramı özellikle 2021 yılından itibaren milyarder girişimci Elon Musk tarafından popülerleştirilmiş ve hızla yayılmıştır.
ELON MUSK'IN KASTETTİĞİ
Musk ve benzer düşünen kişiler “woke mind virus” derken genellikle şunları eleştiriyor:
Aşırı politik doğruculuk
Kimlik siyaseti
İfade özgürlüğünün baskılanması
Şirketler, üniversiteler veya medya üzerinde ideolojik baskı
Toplumsal meselelerde tek bir “doğru görüş” dayatılması
Musk, bu kavramı; yaratıcılığı öldüren, açık tartışmayı engelleyen, insanları korkuyla otosansüre iten bir kültürel eğilim olarak tanımlıyor.