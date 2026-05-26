Wolfsburg, 30 yıl sonra düştü! Paderborn, Bundesliga'ya yükseldi

Almanya Bundesliga play-out finali ikinci maçında Paderborn, uzatmalarda Wolfsburg'u 2-1 mağlup ederek Bundesliga'ya yükseldi.

İHA
Almanya Bundesliga'da sezonu 16. sırada tamamlayan Wolfsburg ile, play-out'ta karşılaşan Paderborn, rakibini 2-1 mağlup ederek gelecek sezon Bundesliga'da oynamaya hak kazandı.

Wolsfsburg ise Bundesliga 2'ye düştü. Wolfsburg, 30 yıl sonra alt lige düştü.

7 YIL SONRA BİR İLK

Paderborn ise 7 yıl sonra play-out'tan Bundesliga'ya yükselen ilk takım oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)