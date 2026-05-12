WSJ: BAE, İran'a gizli saldırılar düzenledi

Orta Doğu’da tansiyonu yükselten savaş sürecine ilişkin dikkat çeken bir iddia Amerikan basınından geldi. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ismini açıklamayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İran’a karşı gizli askeri saldırılar düzenlediğini öne sürdü.

Haberde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma sürecinde BAE’nin de doğrudan sahaya indiği ve özellikle stratejik enerji tesislerini hedef aldığı iddia edildi.

LAVAN ADASI’NDAKİ RAFİNERİ HEDEF ALINDI İDDİASI

WSJ’nin haberine göre, BAE’nin nisan ayında ilan edilen ateşkes sürecinde İran’ın Basra Körfezi’nde bulunan Lavan Adası’ndaki petrol rafinerisine saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

Söz konusu saldırının büyük çaplı bir yangına neden olduğu ve rafinerinin üretim kapasitesinin önemli bölümünü aylarca devre dışı bıraktığı aktarıldı. Kaynaklar, saldırının gerçekleştiği sırada ateşkesin tam olarak yürürlüğe girmemiş olmasının Washington yönetiminin sessiz kalmasında etkili olduğunu savundu.

Haberde ayrıca, ABD’nin yalnızca BAE’yi değil, İran’a karşı daha aktif rol almak isteyen diğer Körfez ülkelerini de desteklediği öne sürüldü.

“KÖRFEZ’DE ÇATIŞMACI TUTUM” İDDİASI

İsmi açıklanmayan kaynaklar, İran’ın misilleme saldırılarının ardından BAE’nin Körfez’de daha sert ve çatışmacı bir politika izlemeye başladığını ileri sürdü.

Savaş boyunca ABD ile BAE arasındaki askeri koordinasyonun güçlü şekilde sürdüğü iddia edilirken, özellikle hava savunma sistemleri ve istihbarat paylaşımı konusunda yakın iş birliği yapıldığı öne sürüldü.

Ancak haberde yer alan iddialara ilişkin ne Pentagon’dan ne de BAE Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama geldi. Her iki kurumun da yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.

BEYAZ SARAY SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Beyaz Saray’ın da savaş sırasında BAE’nin rolüne ilişkin sorulara doğrudan yanıt vermediği ifade edildi. Buna karşın ABD yönetiminin, İran’a yönelik “azami baskı” stratejisinin sürdüğü mesajını verdiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, bölgede tüm seçeneklerin masada olduğu görüşünü koruduğu kaydedildi.

ATEŞKESİN GÖLGESİNDE PATLAMA

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreç, İran’ın misillemeleri ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarla kısa sürede geniş çaplı çatışmaya dönüşmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan günü sabaha karşı ateşkesin kabul edildiğini duyurmuştu. Ancak aynı gün İran Ulusal Petrol Rafineri Şirketi, Basra Körfezi’ndeki Lavan Island üzerinde bulunan petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın “düşman saldırısından” kaynaklandığını açıklamıştı.

Patlamanın ardından tesiste büyük çaplı yangın çıktığı, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle alevlerin kontrol altına alındığı bildirilmişti. Çalışanların zamanında tahliye edilmesi sayesinde olayda can kaybı yaşanmadığı belirtilmişti.

İRAN’DAN “YAKIT TÜKETİMİNİ KONTROL EDİN” ÇAĞRISI

İran Ulusal Petrol Rafineri Şirketi, saldırının ardından ülkenin yakıt tedarik ve dağıtım ağında ciddi bir aksama yaşanmadığını açıklamıştı.

Yetkililer, kamuoyuna yakıt tüketimini kontrollü sürdürme çağrısı yaparken, enerji altyapısına yönelik olası yeni saldırılara karşı güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edilmişti.