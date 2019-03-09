WWE güreşçisinin beyni öldükten sonra kullanılabilecek

Eski WWE güreşçisi Mark Henry, eski güreşçi ve beyin sarsıntılarına bağlı hastalıkları araştıran Concussion Legacy Foundaiton'ın kurucu ortağı Chris Nowinski ile bir radyo programına katıldı.

AMAÇ SPORCULARIN HASTALIKLARINA VURGU YAPMAK

Katıldığı radyo programında Henry, beynini bağışlamak istediğini duyurdu. 47 yaşındaki eski sporcu bunun nedeni ise; sporuclarda çok görülen 'beyin dokusu hastalığı olarak bilinen ve sporcularda yüksek oranda görülen Kronik Travmatik Ensefalopati' hastalığına vurgu yapmak olduğunu belirtti.

Bu rahatsızlık genelde başına darbe alan Amerikan futbolu, buz hokeyi, profesyonel güreş gibi sporla uğraşan kişilerde daha çok görülüyor.

GELECEK NESİLLERİN HASTALIKLARINA MÜDAHALE EDİLEBİLİR

Konuyla ilgili açıklama yapan Henry, "Beynimi, beyin bankasına bağışladım ve araştırmadan iyi bir sonuç çıkmasını umuyorum. Böylece gelecek nesillerin hastalıklarına müdahale edilebilir." dedi.