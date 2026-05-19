Xabi Alonso istedi! Chelsea, Victor Osimhen'in peşinde

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de, Liam Rosenior'dan boşalan teknik direktörlük görevine İspanyol Xabi Alonso getirilmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alonso ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilmişti.

Chelsea, yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun isteği doğrultusunda performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Galatasaraylı Victor Osimhen için girişim hazırlığında.

CHELSEA, OSIMHEN'İ İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan Team Talk haberine göre; Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde yer almamasına rağmen oyuncuyu kadrosuna katmayı ciddi şekilde değerlendiriyor.

YÖNETİM SATMAYA SICAK BAKMIYOR

Haberde, Galatasaray yönetiminin oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı ve olası bir transfer durumunda yaklaşık 100 milyon euro seviyesinde bonservis talep edebileceği aktarıldı.

BARCELONA VE REAL MADRID TAKİPTE

Osimhen'in temsilcilerinin ise Avrupa'nın üst düzey kulüpleriyle temaslarını sürdürdüğü ifade edilirken, Chelsea'nin yanı sıra Barcelona ve Real Madrid de süreci yakından izliyor.

Robert Lewandowski sonrası hücum planlaması yapan Barcelona, uygun şartlar oluşması halinde devreye girmeyi düşünürken Real Madrid ise oyuncunun sistemine uygunluğunu değerlendiriyor.

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiraladığı bu sezonun başında da 75 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Osimhen'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi, 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

75 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 33 maça çıktı.

27 yaşındaki yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 8 asistle mücadele etti ve toplamda 30 gollük bir katkı sağladı.