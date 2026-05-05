Xiaomi 17T ve 17T Pro özellikleri sızdırıldı: İşte fiyatlar

Xiaomi'nin küresel pazara sunmaya hazırlandığı sevilen T serisinin yeni üyeleri bu yıl beklenenden çok daha erken tanıtılacak.

Geri sayımın hızlandığı cihazlara ait donanım yükseltmeleri, resmi görseller ve fiyat etiketleri şimdiden gün yüzüne çıktı.

EKRAN VE TASARIM DETAYLARI

Plastik gövdeli standart model 6,59 inç büyüklüğünde 120Hz ekrana sahipken, metal çerçeveli Pro versiyonunda 6,83 inçlik 144Hz gelişmiş bir ekran paneli kullanılıyor.

Her iki cihazın da genel tasarım dili benzerlik gösterse de kamera modülü ve boyutlarında küçük farklılıklar bulunuyor.

Gücünü MediaTek işlemcilerden alan seride 17T modeli Dimensity 8500 Ultra ile, 17T Pro ise daha güçlü olan Dimensity 9500 yonga setiyle beraber geliyor.

Pil tarafında Xiaomi 17T 67W hızlı şarjlı 6500 mAh batarya barındırırken, Pro modelinde 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen devasa 7000 mAh batarya yer alıyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

İki telefonda da 12 GB RAM, 32 MP ön kamera, 50 MP ana kamera, 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş açı sensörü kullanıcılara sunuluyor.

Avrupa pazarı için sızdırılan fiyatlandırmalara göre 256 GB veya 512 GB depolama alanı seçenekleri sunan 17T'nin 749 euro, 17T Pro'nun ise 999 eurodan başlaması bekleniyor.