Xiaomi 18 Pro fiyatı dudak uçuklatacak: Büyük zam yolda

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre, Xiaomi'nin yaklaşan üst düzey modeli 6 bin yuan (yaklaşık 882 dolar) sınırını aşabilir.

Bu durum, şirketin son yıllardaki en büyük fiyat artışlarından birini gerçekleştireceği anlamına geliyor.

BELLEK MALİYETLERİ ETKİLİ OLDU

Sektör genelinde yapay zeka odaklı donanımlara olan talebin artması, DRAM ve NAND bellek fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Artan bu bileşen maliyetlerinin doğrudan yüksek depolama ve RAM kapasitesine sahip üst düzey akıllı telefon fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Bir önceki nesil olan Xiaomi 17 Pro modeli, Çin pazarında 4 bin 999 yuan (yaklaşık 734 dolar) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

Yeni modelde öngörülen 6 bin yuanlık fiyat, tüketiciler için yaklaşık bin yuanlık dikkat çekici bir bütçe artışı anlamına geliyor.

SNAPDRAGON 8 ELİTE GEN 6 PRO DETAYI

Sızıntılara konu olan akıllı telefonun, Qualcomm tarafından geliştirilen yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisini kullanan ilk cihazlardan biri olması bekleniyor.

Bu güçlü donanım, Xiaomi'ye yeni nesil Android pazarında performans açısından önemli bir avantaj sağlayacak.

Söz konusu verilerin erken aşamadaki bir sızıntı olduğu ve resmi lansmandan önce fiyatlandırma kararlarının değişebileceği belirtiliyor.

Ayrıca küresel pazarlara giriş yapacak bölgesel modellerin de farklı fiyat noktalarıyla tüketicilere sunulması olası.