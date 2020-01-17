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Xiaomi Black Shark 3, 16GB RAM ile satışa çıkabilir

Xiaomi'nin yaklaşmakta olan oyuncu telefonu Black Shark 3'ün 16GB RAM'e sahip olacağı iddia edildi.

Haber Merkezi | 17.01.2020 - 10:01..
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Günümüzde oldukça gelişen akıllı telefon sektörü, mobil oyun piyasasını da bir hayli canlandırdı. Özellikle son zamanlarda popüler olmuş oyunlar, mobil sürümlerini de yayınlayarak telefon kullanıcılarına ulaşıyor.

Bunun farkında olan bazı akıllı telefon üreticileri, oyunculara özel akıllı telefon üretme yarışına giriyor.

2018'de tanıttığı Black Shark oyuncu telefonu ile dikkatleri üzerine çeken Xiaomi, bir yıl sonra ise Black Shark 2'yi satışa çıkarmıştı. Şirket, şimdilerde ise Black Shark 3 üzerinde çalışıyor.

xiaomi

16GB RAM İLE SATIŞA ÇIKABİLİR

Yeni bir söylenti, Xiaomi'nin yaklaşmakta olan Black Shark 3 akıllı telefonunu 16 GB'lık RAM ile donatmayı planladığını ileri sürdü. Bu büyük miktarda bellekle birlikte, 5G desteğine de sahip olacak telefon, oyunseverlere oldukça iyi bir deneyim yaşatacak.

Xiaomi Black Shark 3 hakkında şimdilik başka bir bilgi bulunmuyor. Ancak Black Shark 2'de 12GB RAM olduğunu düşünürsek, yeni telefonda 16GB RAM görmek kullanıcıları pek de şaşırtmayacak.

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Xiaomi Black Shark 3, 16GB RAM ile satışa çıkabilir

Xiaomi Black Shark 3, 16GB RAM ile satışa çıkabilir

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