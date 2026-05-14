Xiaomi CEO'su Lei Jun, Elon Musk ile selfie çektirdi

Dünya gözünü bir süreliğine Çin'e çevirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek için ülkeye geldi.

Trump'a birçok milyarder iş insanı eşlik ederken bunlardan biri de Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk oldu.

YEMEKTE SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ

Milyarder isimler burada Çinli yetkililer ile görüşmeler gerçekleştirirken düzenlenen yemekte ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Olayın başrolünde ise beklenildiği üzere Elon Musk yer aldı.

XİAOMİ CEO'SUNDAN GELEN SELFİE İSTEĞİ

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Musk'ın yanına gelerek selfie çektirmek istedi.

Musk, bu talebi geri çevirmezken bu sırada tartışma yaratan bir yüz ifadesi takındı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan o anlara ilişkin görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yayılarak viral oldu.

Avrupa ve ABD'de teknoloji pazarında hızla yükselen Çinli şirketler arasında yer alan Xiaomi, elektrikli otomobil üretimine de başlayarak Elon Musk'ın doğrudan rakibi olmuştu.