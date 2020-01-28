Xiaomi, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapattı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle en az 107 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişiye bulaşan virüs, 11 milyonluk şehirde yaşamı durma noktasına getirdi.

Dünya genelinde büyük paniğe neden olan salgın, Çinli şirket Xiaomi'nin de çeşitli önlemler almasına neden oldu.

Çin genelinde oldukça büyük bir mağaza ağına sahip olan şirket, salgın nedeniyle tüm mağazalarını birkaç gün boyunca kapalı tutacak.

3 ŞUBATA KADAR KAPALI TUTULACAK

Xiaomi'nin Çin genelindeki fiziksel mağazaları, 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında kapalı olacak. Alışveriş yapmak isteyen müşteriler ise online mağazalara yönlendirilecek.

HUAWEI DE ÖNLEM ALMIŞTI

Bir başka Çinli şirket Huawei de virüs nedeniyle çeşitli önlemler almak zorunda kalmıştı. Huawei'den geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 11-12 Şubat tarihlerinde Shenzhen'de gerçekleştirilmesi planlanan geliştirici konferansı HDC Cloud 2020'nin, 27-28 Mart tarihlerine ertelendiği belirtilmişti.

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