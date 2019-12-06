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Xiaomi Mi 10, Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecek

Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865'i ilk kullanan telefonlardan biri, Xiaomi Mi 10 olacak.

Haber Merkezi | 06.12.2019 - 17:02..
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Hawaii’de gerçekleştirdiği teknoloji zirvesinde yeni parmak izi okuyucusunu ve Snapdragon 865 işlemcisini tanıtan Qualcomm, dikkatleri üzerine çekmişti.

Saniyede 15 trilyon işlem kapasitesine sahip olan yeni işlemci, bir önceki modelden iki kat daha fazla performanslı çalışacak. Ayrıca işlemcide, gelişmiş yapay zeka algoritmaları da kullanılacak.

30FPS’de 8K video çekme ve 60FPS’de 8K video çözümleme gibi özelliklere de sahip Snapdragon 865, gelecek yıl satışa çıkacak birçok amiral gemisi akıllı telefon modeline güç verecek.

xiaomi mi 10

XIAOMI MI 10, SNAPDRAGON 865 İLE GELECEK

Qualcomm'un düzenlediği etkinlikte sahneye çıkan Xiaomi'nin CEO'su Lin Bin, Xiaomi Mi 10 modelinin Snapdragon 865 ile satışa çıkacağını resmen duyurdu. Ancak başarılı CEO, daha fazla ayrıntı vermekten de kaçındı.

Xiaomi Mi Note 10 modelinde kullanılan 108 MP kamera sensöründen de bahseden Lin Bin, Mi 10 modelinde de aynı kameranın kullanılacağına dair sinyaller verdi.  Telefonun RAM ve depolama kapasitesi şu ain için bilinmese de üst düzey özellikler barındıracağı muhtemel.

xiaomi

GELECEK YIL 10 FARKLI 5G'Lİ TELEFON

Xiaomi CEO'su, daha önce ortaya çıkan bilgileri tekrar hatırlatarak, şirketin gelecek yıl 10 farklı 5G destekli akıllı telefon piyasaya süreceğini söyledi.

Ayrıca şirketin akıllı saati olan Xiaomi'nin Mi Watch modelinin gelecek yıl 5G desteğine kavuşacağını belirten CEO, Mi Watch modelinin 5G ağlarına bağlanabilen ilk akıllı saat olacağını sözlerine ekledi.

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@eshteknoloji

Xiaomi Mi 10, Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecek

Xiaomi Mi 10, Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecek

Xiaomi Mi 10, Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecek

Xiaomi Mi 10, Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecekXiaomi Mi 10, Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecekXiaomi Mi 10, Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecek

Xiaomi Mi 10, Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecekXiaomi Mi 10, Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecekXiaomi Mi 10, Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecekXiaomi Mi 10, Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecekXiaomi Mi 10, Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecekXiaomi Mi 10, Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecek

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