Xiaomi Mi Mix 3 Avrupa'da satılan ilk 5G destekli telefon olacak

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 5G destekli yeni bir akıllı telefon üretmek yerine piyasadaki Xiaomi Mi Mix 3'ün 5G destekli modelini piyasaya sürme yoluna gitmiş ve geçtiğimiz şubat ayında gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde Xiaomi Mi Mix 3 5G'yi tanıtmıştı.

Tanıtılmasından 3 ay sonra Xiaomi Mi Mix 3 5G modeli, bazı Avrupa ülkelerinde satışa çıkıyor. 23 Mayıs'tan itibaren İtalya ve İspanya gibi ülkelerde satışa çıkacak telefon, Avrupa'da piyasaya çıkan ilk 5G destekli akıllı telefon olacak.

TASARIM VE ÖZELLİKLERİN ÇOĞU AYNI

Tasarım olarak Xiaomi Mi Mix 3 ile aynı olan Xiaomi Mi Mix 3 5G, 5G destekli olduğu için 3.800mAh kapasiteli daha büyük bir batarya kullanmış. Xiaomi Mi Mix 3'deki Snapdragon 845 işlemcisini Snapdragon 855 olarak değiştiren Xiaomi, 5G için Qualcomm X50 modemini telefona ekledi.

Xiaomi Mi Mix 3 5G, arka tarafta bulunan bir parmak izi okuyucusuna ve fiziksel bir sanal asistan tuşuna sahip. Quick Charge 4+ ve 10W kablosuz şarj özelliğini destekleyen telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile kullanıcılarla buluşacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi, bu hamlesiyle Avrupa'daki 5G destekli telefon yarışında rakiplerinin bir adım önüne geçmiş durumda. Xiaomi Mi Mix 3'ün 5G destekli modeli 599 euro fiyat etiketiyle Avrupa'da satışa çıkacak. Telefonun 5G destekli olmayan modeli ise şu anda ülkemizde 4 bin 500-5 bin TL arası bir fiyatla satılıyor.

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