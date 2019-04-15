taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.80535
Euro
6.5726
Altın
1286.495
Borsa
95823.33
Gram Altın
239.898

Xiaomi Mi Mix 4 katlanabilir ekranla gelebilir

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi Mix 4'ün 60 MP kamera ve katlanabilir ekranla geleceği iddia edildi.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 11:21..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Samsung ve Huawei'den sonra Xiaomi de kendi katlanabilir telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, ilk katlanabilir telefonu ile ilgili şimdiye kadar birkaç video paylaşsa da telefonun hangi özelliklere sahip olacağı ve ne zaman tanıtılacağı şu an için bilinmiyor.

Yeni ortaya çıkan bir sızıntıya göre Xiaomi Mi Mix 4, 60 MP kamera ve çift taraftan katlanabilir bir ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

xiaomi

Çin ödeme sistemi AliPay'de ortaya çıkan görüntülere göre Xiaomi'nin yeni telefonu Mi Mix 4 katlanabilir ekranıyla ve 60 MP'lik kamerasıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Her ne kadar bu sızıntının doğruluğu henüz kanıtlanmamış olsa da Xiaomi 2019 yılının ikinci yarısında telefonu tanıtacağından fazla beklememiz gerekmeyecek.

Xiaomi Mi Mix 4 ile ilgili yeni haberler ortaya çıktığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Haberimizin sonuna gelmeden önce, geçtiğimiz aylarda yayınlanan, Xiaomi kurucusunun kendi katlanabilir telefonunu kullandığı aşağıdaki videoyla sizleri başbaşa bırakıyoruz.

Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun gerçek videosu yayınlandı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

115
Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

423
Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

48
Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

332
Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

104
İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

36
Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir