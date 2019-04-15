Xiaomi Mi Mix 4 katlanabilir ekranla gelebilir

Samsung ve Huawei'den sonra Xiaomi de kendi katlanabilir telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, ilk katlanabilir telefonu ile ilgili şimdiye kadar birkaç video paylaşsa da telefonun hangi özelliklere sahip olacağı ve ne zaman tanıtılacağı şu an için bilinmiyor.

Yeni ortaya çıkan bir sızıntıya göre Xiaomi Mi Mix 4, 60 MP kamera ve çift taraftan katlanabilir bir ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Çin ödeme sistemi AliPay'de ortaya çıkan görüntülere göre Xiaomi'nin yeni telefonu Mi Mix 4 katlanabilir ekranıyla ve 60 MP'lik kamerasıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Her ne kadar bu sızıntının doğruluğu henüz kanıtlanmamış olsa da Xiaomi 2019 yılının ikinci yarısında telefonu tanıtacağından fazla beklememiz gerekmeyecek.

Xiaomi Mi Mix 4 ile ilgili yeni haberler ortaya çıktığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Haberimizin sonuna gelmeden önce, geçtiğimiz aylarda yayınlanan, Xiaomi kurucusunun kendi katlanabilir telefonunu kullandığı aşağıdaki videoyla sizleri başbaşa bırakıyoruz.