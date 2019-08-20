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Xiaomi Redmi 8'in özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi'nin yeni giriş seviyesi telefonu Redmi 8'in özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 20.08.2019 - 11:11..
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Xiaomi'nin Redmi alt markası, bu yılın başlarında Redmi 7 ve Redmi 7A telefonlarını tanıtmıştı. Şirket, şimdi ise M1908C3IC model numaralı yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Redmi 8 olması beklenen telefonun henüz kesin olmayan özelliklerine bir göz atalım.

xioami redmi 8

REDMI 8 ÖZELLİKLERİ

6,26 inç büyüklüğünde ve 1520 x 720 çözünürlüğünde HD+ damla çentikli bir ekran tasarımına sahip olan Redmi 8, gücünü 2 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemciden alacak, ancak bu işlemcinin ne olduğu şimdilik bilinmiyor.

2 GB RAM + 16 GB depolama, 3 GB RAM + 32 depolama ve 4 GB RAM + 64 depolama seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak telefonda, 12 MP + 5 MP olmak üzere çift arka kamera ve 8 MP ön kamera bulunacak.

xiaomi redmi 8

Telefonun arka kısmına yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu barındıran Redmi 8, 10W hızlı şarj destekli 5000mAh batarya kapasitesi ile satışa çıkacak. Telefonun çıkış fiyatı ise henüz bilinmiyor.

Xiaomi Redmi 8 tüm özellikler:

  • 6,26 inç (1520 × 720 piksel) HD + 19: 9 2,5D eğimli cam ekran
  • 2 GHz Sekiz Çekirdekli İşlemci
  • 16GB depolama + 2GB RAM / 32GB depolama + 3GB RAM / 64GB depolama + 4GB RAM, microSD ile 512GB'a kadar genişletilebilir hafıza
  • MIUI 10 arayüzü ile çalışan Android 9.0 Pie
  • Çift SIM (nano + nano + microSD)
  • LED Flash destekli12MP arka kamera, ikincil 5MP kamera
  • 8 MP ön kamera
  • Parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör
  • 3.5mm ses girişi, FM Radyo
  • Boyutlar: 156.3 × 75.4 × 9.4mm
  • Ağırlık: 190g
  • Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 s / g / n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS
  • 10W şarjlı 5000mAh batarya

 

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