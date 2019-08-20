Xiaomi Redmi 8'in özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi'nin Redmi alt markası, bu yılın başlarında Redmi 7 ve Redmi 7A telefonlarını tanıtmıştı. Şirket, şimdi ise M1908C3IC model numaralı yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Redmi 8 olması beklenen telefonun henüz kesin olmayan özelliklerine bir göz atalım.
REDMI 8 ÖZELLİKLERİ
6,26 inç büyüklüğünde ve 1520 x 720 çözünürlüğünde HD+ damla çentikli bir ekran tasarımına sahip olan Redmi 8, gücünü 2 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemciden alacak, ancak bu işlemcinin ne olduğu şimdilik bilinmiyor.
2 GB RAM + 16 GB depolama, 3 GB RAM + 32 depolama ve 4 GB RAM + 64 depolama seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak telefonda, 12 MP + 5 MP olmak üzere çift arka kamera ve 8 MP ön kamera bulunacak.
Telefonun arka kısmına yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu barındıran Redmi 8, 10W hızlı şarj destekli 5000mAh batarya kapasitesi ile satışa çıkacak. Telefonun çıkış fiyatı ise henüz bilinmiyor.
Xiaomi Redmi 8 tüm özellikler:
- 6,26 inç (1520 × 720 piksel) HD + 19: 9 2,5D eğimli cam ekran
- 2 GHz Sekiz Çekirdekli İşlemci
- 16GB depolama + 2GB RAM / 32GB depolama + 3GB RAM / 64GB depolama + 4GB RAM, microSD ile 512GB'a kadar genişletilebilir hafıza
- MIUI 10 arayüzü ile çalışan Android 9.0 Pie
- Çift SIM (nano + nano + microSD)
- LED Flash destekli12MP arka kamera, ikincil 5MP kamera
- 8 MP ön kamera
- Parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör
- 3.5mm ses girişi, FM Radyo
- Boyutlar: 156.3 × 75.4 × 9.4mm
- Ağırlık: 190g
- Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 s / g / n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS
- 10W şarjlı 5000mAh batarya
Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.