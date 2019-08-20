Xiaomi Redmi 8'in özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi'nin Redmi alt markası, bu yılın başlarında Redmi 7 ve Redmi 7A telefonlarını tanıtmıştı. Şirket, şimdi ise M1908C3IC model numaralı yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Redmi 8 olması beklenen telefonun henüz kesin olmayan özelliklerine bir göz atalım.

REDMI 8 ÖZELLİKLERİ

6,26 inç büyüklüğünde ve 1520 x 720 çözünürlüğünde HD+ damla çentikli bir ekran tasarımına sahip olan Redmi 8, gücünü 2 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemciden alacak, ancak bu işlemcinin ne olduğu şimdilik bilinmiyor.

2 GB RAM + 16 GB depolama, 3 GB RAM + 32 depolama ve 4 GB RAM + 64 depolama seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak telefonda, 12 MP + 5 MP olmak üzere çift arka kamera ve 8 MP ön kamera bulunacak.

Telefonun arka kısmına yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu barındıran Redmi 8, 10W hızlı şarj destekli 5000mAh batarya kapasitesi ile satışa çıkacak. Telefonun çıkış fiyatı ise henüz bilinmiyor.

Xiaomi Redmi 8 tüm özellikler:

6,26 inç (1520 × 720 piksel) HD + 19: 9 2,5D eğimli cam ekran

2 GHz Sekiz Çekirdekli İşlemci

16GB depolama + 2GB RAM / 32GB depolama + 3GB RAM / 64GB depolama + 4GB RAM, microSD ile 512GB'a kadar genişletilebilir hafıza

MIUI 10 arayüzü ile çalışan Android 9.0 Pie

Çift SIM (nano + nano + microSD)

LED Flash destekli12MP arka kamera, ikincil 5MP kamera

8 MP ön kamera

Parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

3.5mm ses girişi, FM Radyo

Boyutlar: 156.3 × 75.4 × 9.4mm

Ağırlık: 190g

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 s / g / n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS

10W şarjlı 5000mAh batarya

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