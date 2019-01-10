Xiaomi Redmi Note 7 resmi olarak tanıtıldı

Redmi markasının, ana şirket olan Xiaomi'den ayrılmasından sonra piyasaya çıkaracağı ilk telefon olan Redmi Note 7, resmi olarak Çin'de tanıtıldı. Note serisinin önceki modellerinden farklı olarak, Redmi Note 7 birinci sınıf bir cam gövdeye sahip. Telefon, su damlası çentiği sayesinde etkileyici bir ekran alanı sunuyor.





48 megapiksellik + 5 megapiksel iki arka kameraya sahip olan cam gövdeli telefon, 159.21 x 75.21 x 8.1mm boyutlarına sahip. Şirket, telefonun düşmeye karşı dayanıklılığını artırmak için 4 kat daha fazla koruma sağladığını açıkladı. Ayrıca Note 7, Redmi serisinin suya ve toza karşı dayanıklılık gösteren ilk telefonu olma özelliğine sahip.

Redmi Note 7'nin 6,3 inçlik ekranı, 19,5:9 en boy oranı ve 2340 x 1080 piksel FULL HD + çözünürlük sağlıyor. Üzerinde Snapdragon 660 işlemci bulunan telefonun, 3, 4 ve 6GB RAM'lik 3 farklı sürümü bulunuyor. Telefonda 32GB ve 64GB depolama seçenekleri bulunurken, bu depolama alanları MicroSD kart sayesinde artırılabiliyor. 4.000mAh batarya kapasitesine sahip Redmi Note 7, aynı zamanda Quick Charge 4.0 teknolojisini de destekliyor.

FİYATI

Telefon, bugünden itibaren resmi olarak Çin'de satışa sunuldu. Diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı bilinmeyen telefonun fiyatı ise şu şekilde: