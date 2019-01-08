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Xiaomi Redmi Note 7'nin bazı özellikleri belli oldu

Xiaomi Redmi Note 7'nin bazı özellikleri Geekbench'te ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 10:06..
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Xiaomi , 10 Ocak'ta 48 megapiksel kameraya sahip yeni bir akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, bu hafta açıklanacak olan telefonun adını henüz teyit etmese de, bu telefonun Redmi 7, Redmi 7 Pro veya Redmi Pro 2 isimlerinden biri ile gelmesi bekleniyor.

48 megapiksellik yeni bir telefona ek olarak, Çinli üretici Xiaomibaşka bir Redmi akıllı telefonu üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Geekbench'te ortaya çıkan bilgilere göre telefonun ismi Redmi Note 7 olacak.

xiaomi redmi note 7

DAHA GÜÇLÜ OLACAK

Xiaomi Redmi Note 7, Snapdragon 660 yonga setine sahip olacak. 2018'in başında tanıtılan Redmi Note 5 Pro'nun Snapdragon 636'dan güç aldığını göz önünde bulundurursak,  Çinli üretici, Redmi Note 7'ye, daha iyi bir yonga seti ile güç sağlayacak.

xiaomi redmi note 7

Telefon Snapdragon 660 yonga setine ek olarak 6GB RAM ile gelecek. Ayrıca telefonda Android 9 Pie işletim sistemi bulunacak. Telefonun ekranında bir su damlası çentiğinin de bulunması bekleniyor. Ne yazık ki, akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili başka hiçbir detay yok. Telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı ve fiyatı hakkında da henüz bir bilgi bulunmuyor.

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