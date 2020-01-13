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Xiaomi Redmi Note 8 Pro'ya Android 10 güncellemesi geldi

Xiaomi'nin oldukça iyi satış rakamları elde ettiği Redmi Note 8 Pro modeli için Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı.

Haber Merkezi | 13.01.2020 - 10:07..
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Xiaomi‘nin alt markası Redmi‘nin geçtiğimiz ağustos ayında tanıttığı ve dünya genelinde oldukça ilgi gören telefonu Redmi Note 8 Pro, geçtiğimiz ay Geekbench'te ortaya çıkan Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesini Çin'de almaya başlamıştı.

Yeni gelen haberlere göre Xiaomi, Android 10 güncellemesinin kararlı sürümünü Çin'deki Redmi Note 8 Pro modellerine dağıtmaya başladı. Bu da çok yakıjnda güncellemenin ülkemizde de kullanılabileceği anlamına geliyor.

redmi note 8 pro

V11.0.1.0.QGGCNXM isimli güncelleme ile Redmi Note 8 Pro modellerine gelen Android 10 güncellemesinin yaklaşık boyutu ise 1.9GB. Güncellemeyi manuel yolla telefona kurmak isteyenler ise aşağıdaki bağlantıdan güncellemeyi indirebilir.

GÜNCELLEME İLE GELECEK YENİLİKLER

Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesi ile Redmi Note 8 Pro'ya gelecek yenilikler ise şöyle:

  • Android 10 işletim sistemi ve tüm yenilikler
  • Kasım ayı güvenlik yaması
  • Uygulama kilidi doğrulama ekranı yenilendi.
  • Uygulama kilitlerine hızlıca girip kapatırken oluşan durum çubuğu sorunu giderildi.
  • Ekran kilidi açıldığında ve Uygulama kilidi arayüzü gösterildiğinde, parmak izi kilitleme simgesinin görüntülenmemesi sorunu giderildi.
  • Ekran görüntüsü alma animasyonu yenilendi.
  • Bazı uygulamalarda ortaya çıkan ekran görüntüsü alamama sorunu giderildi.

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@eshteknoloji

Xiaomi Redmi Note 8 Pro'ya Android 10 güncellemesi geldi

Xiaomi Redmi Note 8 Pro'ya Android 10 güncellemesi geldi

Xiaomi Redmi Note 8 Pro'ya Android 10 güncellemesi geldi

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