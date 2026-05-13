Xiaomi'den sürpriz: Kullanım ömrü dolan 7 telefon güncelleme aldı

Xiaomi, "Ömrünün Sonu" (EOL) listesinde yer alan eski akıllı telefon modelleri için beklenmedik bir yazılım güncellemesi hazırladı.

Bu hamleyle birlikte destek süresi dolan cihazlarda sistem kararlılığı ve kritik güvenlik sorunlarının giderilmesi hedefleniyor.

Normal şartlarda hiçbir yazılım desteği almaması gereken Xiaomi 11i, Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro gibi modeller bu özel paketle güncellendi.

Güncelleme listesinde ayrıca Redmi K60e, Redmi Note 11 Pro+, Poco F4 ve Poco F4 GT gibi popüler cihazlar da yer alıyor.

Yayınlanan HyperOS paketleri, büyük özellik değişiklikleri getirmese de cihazların güvenli çalışmasını sağlayan hayati onarımlar içeriyor.

Xiaomi yetkilileri, bu cihazlara sahip kullanıcıların ayarlar menüsü üzerinden güncellemeyi hemen denetlemesini tavsiye ediyor.

YENİ CİHAZLARA GEÇİŞ ÖNERİSİ

Bu sürpriz desteğe rağmen EOL cihazların düzenli güvenlik yamalarından mahrum kalmaya devam edeceği hatırlatılıyor.

Uzun vadeli güvenlik ve en yeni özellikler için kullanıcıların güncel modellere geçiş yapması en sağlıklı seçenek olarak görülüyor.