Yabancı basında öne çıkanlar

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD donanmasından yapılan resmi açıklamayı manşete taşıyan WSJ, donanma kuvvetlerinin ve onun endüstriyel ortaklarının yıllardır Çinli hackerların saldırısı altında olduğunu belirtti. Etiyopya’daki uçak kazasından sonra ABD Federal Havacılık Kurulu’nun Boeing 737 Max 8 modelini destekleyen açıklamalarına rağmen çoğu Avrupa ülkesinin o modele ait uçuşları durdurma kararı alması ve İngiltere Başbakanı May’in değiştirilen ikinci Brexit planın da parlamentoda reddedilmesi, gündemde öne çıkan diğer konulardan oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

Theresa May’in ikinci Brexit düzenlemesinin parlamentoda reddedilmesi manşette yer alırken, Boeing üzerinde gittikçe artan uluslararası baskılar da ana sayfadan paylaşıldı.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

İngiltere parlamentosunun, revize edilen Brexit Anlaşması'nı da 242'ye karşı 391 oyla reddetmesi, NYT’ın ana sayfasında yer alırken, Etiyopya'da yaşanan uçak kazası sonrasında Boeing'in hisselerinde görülen yüzde 10'luk düşüşün etkisinin ABD borsası yansımaları da gazetenin manşetinde yer aldı.

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiliz parlamentosunun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda yapılan oylamada Brexit Anlaşması 242'ye karşı 391 oyla reddedilmesi, “May umutsuzluğa sürükleniyor” başlığıyla verildi.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Brexit oylamasına 16 gün kala May’in parlamentoda uğradığı büyük yenilgi, The Guardian’ın da manşet konusu oldu.

İRAN – IRAN DAILY

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin, Orta Doğu ve Orta Asya’daki tüm terör unsurlarına karşı mücadelesini sürdereciğini belirten açıklamaları gazetenin gündem konusuydu.