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Yabancı plakalı araçlara HGS ve OGS cezası

Türkiye'ye gelerek HGS ve OGS ücreti ödemeden geçiş yapan yabancı plakalı araçlara, para cezası uygulanmaya başladı.

DHA | 19.04.2019 - 15:57..
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Yabancı plakalı araçlara HGS ve OGS cezası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'ye ülkeye giren ve ücretli kara yollarındaki HGS ile OGS ücreti ödemeden geçiş yapan araçlara yönelik, Ücretli kara yollarında yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve idari para cezalarının tahsiline ilişkin yönetmeliğin 8'inci maddesini 11 Nisan'dan itibaren yürürlüğe koydu.

Ticaret Bakanlığı, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantılı  gümrük idarelerinden çıkış yapacak olan yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş HGS ve OGS geçiş ücretleri ile para cezalarını, pilot bölge olarak seçilen Kapıkule Sınır Kapısı'nda tahsil etmeye başladı.

500'DEN FAZLA ARACA CEZA KESİLDİ

Kapıkule'de oluşturulan büroda 11 Nisan'da başlayan uygulamada, ülkeden çıkış yapan tır ve küçük yabancı araçlara plaka sorgulaması yapıldı. Bugüne kadar yapılan sorgulamalarda, ücret ödemediği tespit edilen 500'den fazla araçtan 1 milyon 363 bin 82 lira 26 kuruş ceza tahsil edildi.

Yabancı plakalı araçlara HGS ve OGS cezası

BULGARİSTAN UYARMIŞTI

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, günübirlik alışveriş için Edirne'ye akın eden ve Türkiye'ye ziyaret edecek vatandaşlarını, Türkiye'ye yurtdışından giriş yapan yabancı plakalı araçlara OGS ve HGS kontrol sisteminin 11 Nisan'dan itibaren gümrük kapılarında yürürlüğe girmesi üzerine uyarmıştı.

Yabancı plakalı araçlara HGS ve OGS cezası

Uyarıda; Türkiye'de ücretli kara yollarında, yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve para cezalarının tahsiline ilişkin kararın uygulamaya girdiği ve OGS ve HGS kullanmadan geçiş yapan araçların sisteme işlendiği, ülkeden çıkış yapan yabancı plakalı araçların tespiti ve cezaların tahsiline başlandığı kaydedildi.Yabancı plakalı araçlara HGS ve OGS cezası

Açıklamada, cezaların nasıl ve nerede ödeneceğine ilişkin bilgiler de verilirken Bulgar vatandaşlarından, trafik kuralları ve kara yollarındaki ücret düzenlemelerine uymaları çağrısı yapılmıştı.

Yabancı plakalı araçlara HGS ve OGS cezası





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