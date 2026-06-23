Yabancı yatırımcılar yeniden Türkiye’ye yöneldi

Piyasalar toparlanma aşamasında...

ABD ile İran arasında çatışmayı durdurup kalıcı barışın yolunu açan mutabakat zaptı tüm dünya tarafından olumlu karşılandı.

Petrol fiyatlarının düşmesi ve İran'ın petrol satışına verilen izinle beraber küresel enflasyon baskısı da azaldı.

Dünya basınında savaşın kazananlarından biri olarak gösterilen Türkiye de bu durumdan nasibini alıyor.

Amerikan merkezli Bloomberg, konuya ilişkin dikkat çeken bir analiz yayınladı.

YABANCI YATIRIMCILAR DÖNMEYE BAŞLADI

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Yabancı yatırımcılar, İran savaşının yarattığı jeopolitik baskı ve petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından yeniden Türkiye piyasalarına dönmeye başladı.

Türkiye’ye yönelik carry trade pozisyonları yaklaşık 30 milyar dolara ulaşırken, yabancı yatırımcıların TL cinsi tahvil pozisyonları da 15 milyar dolar seviyesine yükseldi.

SADECE GEÇEN HAFTA 6 MİLYAR DOLAR GİRİŞ OLDU

Kaynaklara göre sadece geçen hafta carry trade bağlantılı girişlerin en az 6 milyar dolar olduğu vurgulandı.

Carry trade, yatırımcıların dolar, euro ya da yen gibi düşük getirili para birimleriyle borçlanıp, Türk lirası gibi yüksek getirili para birimlerine yatırım yapmasına dayanıyor.

EFEKTİF FAİZ ORANININ ETKİSİ

Türkiye’de efektif faiz oranının iki yılı aşkın süredir yüzde 40 ve üzeri seviyelerde seyretmesi, bu stratejiyi yabancı yatırımcılar için cazip kılıyor.

Liradaki hızlı değer kaybını önlemeye dönük politikalar da yatırımcıların kur riskini sınırlayan önemli bir unsur olarak görülüyor.

TL POLİTİKASI DA ETKİLİ OLDU

Bloomberg’e konuşan piyasa kaynaklarına göre, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye dönüşünde “reel TL değerlenmesi” politikası da etkili oldu.

Bu politika, TL’deki aylık değer kaybının enflasyonun altında tutulmasını hedefliyor.

YENİDEN TÜRK LİRASI'NA DÖNÜŞ BAŞLADI

Geçen ay piyasalarda artan baskı nedeniyle Türk lirasını desteklemek için yoğun döviz müdahaleleri yapılmış, Bank of America, JPMorgan ve Barclays gibi küresel bankalar mayıs ayında TL lehine pozisyonlarını azaltmıştı.

Son dönemde ise jeopolitik risklerdeki azalma ve piyasadaki tansiyonun düşmesiyle bazı bankaların yeniden TL pozisyonlarına döndüğü belirtiliyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNİ GÜÇLENDİRMEYE BAŞLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, gelen döviz girişlerini rezervlerini yeniden güçlendirmek için kullandığı belirtildi.

İran krizinin en yoğun döneminde lira istikrarını sağlamak için mart ve nisan aylarında yoğun rezerv kullanımı yapılmıştı.