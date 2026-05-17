Yabancıya konut satışında ilk 10 il

Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışlarında İstanbul ve Antalya liderliğini sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği şehirler, ağırlıklı olarak turizm ve sahil kentleri oldu.

YABANCILARA 1.516 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 oranında azalarak 1.516 oldu.

Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

4 AYLIK SATIŞLAR

Ocak-Nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 oranında azalarak 5 bin 681 olarak gerçekleşti.

YABANCILARIN NİSANDA EN FAZLA KONUT ALDIĞI İLLER

Yabancılara en fazla konut satılan 10 il şöyle sıralandı:

1- İstanbul: 689 konut, 34 iş yeri

2- Antalya: 471 konut, 19 iş yeri

3- Mersin: 119 konut 22 iş yeri

4- Ankara: 56 konut 6 iş yeri

5- Muğla: 27 konut 2 iş yeri

6- İzmir: 18 konut 7 iş yeri

7- Tekirdağ: 17 konut

8- Yalova: 16 konut

9- Bursa: 15 konut 1 iş yeri

10- Sakarya: 12 konut 2 iş yeri

EN FAZLA KONUTU RUSLAR ALDI

Nisan ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı, sırasıyla 263 ile Rusya Federasyonu, 110 ile Çin ve 100 ile İran vatandaşlarına yapıldı.