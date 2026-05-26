Yağışlar barajları doldurdu

Türkiye'de yağışlar barajlara can suyu oldu.

Kuraklık nedeniyle barajların su seviyesi düşmüş, sususuzluk riski kapıya dayanmıştı.

Son zamanlardaki yapışlar ile birlikte birçok bölgede barajlar dolmaya başladı.

Özellikle Bursa'da barajlardaki doluluk, vatandaşın yüzünü güldürdü.

KONTROLLÜ SU SALINIMI YAPILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile AKOM tarafından yapılan açıklamada, rezervuarlara yüksek debili su girişleri yaşandığı belirtilerek barajlarda kontrollü su salınımı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Bazı şehirlerde de barajların doluluk seviyesi yüzde 100'e ulaştı ve baraj kapakları açıldı.

İşte o şehirler;

UŞAK

Uşak'ın önemli su kaynaklarından olan, geçen yıl ağustos ayında kullanılacak su kalmadığı için hizmet dışı kalan Küçükler Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı.

TOKAT

Tokat’ın Almus ilçesindeki yüzde 100 doluluk oranına ulaşan baraj gölünde dolusavaktan su tahliyesi devam ediyor.

SİVAS

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat-Özen Barajı, son dönemde etkili olan yoğun kar yağışları ve ilkbahar yağmurlarıyla yüzde 100 doluluğa ulaştı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı barajları arasında yer alan Atatürk Barajı'nda, tahliye kapakları 7 yıl sonra açıldı.

MUŞ

Muş'ta barajlardaki su seviyesinin yükselmesiyle Tarihi Murat Köprüsü Sultan Alparslan Park'ına giriş ve çıkışlar geçici süreyle yasaklandı.

ÇORUM

Çorum'da yağışların ardından kentteki barajların doluluk oranlarının yükseldiği bildirildi.

VAN, HAKKARİ

Van, Hakkari ve Muş'ta kış ve ilkbahar dönemlerinde etkili olan yağışlarla barajlarda doluluk oranı üst seviyeye yükseldi, bazı barajlarda kontrollü su tahliyesine başlandı.

Küresel ısınma ve kuraklığın etkilerinin hissedildiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu yıl etkili olan kar ve sağanak, bölgedeki 9 baraj için umut oldu.